Директор ЦСП: «СБР не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры Ростовцева. Значит, о назначении главного тренера не может быть и речи»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Георгий Брюсов Павел Ростовцев Центр спортивной подготовки Биатлон

Директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) не начинал процедуру согласования и утверждения кандидатуры Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону. 

«На основе рассмотрения документов, представленных общероссийской спортивной федерацией, заключения ФГБУ «ЦСП», а также итогов заслушивания кандидата на заседании экспертного совета, совет принимает решение рекомендовать министру спорта Российской Федерации согласовать (не согласовать) соответствующую кандидатуру.

Решение о согласовании (несогласовании) соответствующей кандидатуры принимается министром спорта Российской Федерации.

Союз биатлонистов России не предоставил документы кандидата на должность главного тренера спортивной сборной команды России по биатлону на сезон‑2022/2023 в ФГБУ «ЦСП», то есть не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры.

А, значит, о назначении главного тренера России по биатлону не может быть и речи», – сказал Брюсов. 

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8 комментариев

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Viks
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Дурдом! ЦСП согласовывает, министр согласовывает ?! А назначает КТО? Президент РФ?
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re#mn
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Ответ Olga.t
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и кто у нас пауки?
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Viks
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Дикие джунгли...
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Olga.t
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Противно до тошноты..
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re#mn
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слово за минспорта
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tanusha
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Вот радость для губерниева! Надолго ли? Сегодня сообщение от Майгурова: " Мы готовим документы для Минспорта"
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тучка60
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Как это похоже на СБР. Бардак и неразбериха во всём. Всегда всё в последний момент.
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OUTLAWS
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Это Россия))))
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