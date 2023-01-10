Директор ЦСП: «СБР не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры Ростовцева. Значит, о назначении главного тренера не может быть и речи»

Директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов заявил, что Союз биатлонистов России ( ) не начинал процедуру согласования и утверждения кандидатуры Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«На основе рассмотрения документов, представленных общероссийской спортивной федерацией, заключения ФГБУ «ЦСП», а также итогов заслушивания кандидата на заседании экспертного совета, совет принимает решение рекомендовать министру спорта Российской Федерации согласовать (не согласовать) соответствующую кандидатуру.

Решение о согласовании (несогласовании) соответствующей кандидатуры принимается министром спорта Российской Федерации.

Союз биатлонистов России не предоставил документы кандидата на должность главного тренера спортивной сборной команды России по биатлону на сезон‑2022/2023 в ФГБУ «ЦСП», то есть не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры.

А, значит, о назначении главного тренера России по биатлону не может быть и речи», – сказал Брюсов.

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