  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Лу Жанмонно: «На прошлой неделе Брезаз-Буше получила угрозы убийством в адрес своей дочери. Ненормально, что дело дошло до такого»
9

Лу Жанмонно: «На прошлой неделе Брезаз-Буше получила угрозы убийством в адрес своей дочери. Ненормально, что дело дошло до такого»

Лу Жанмонно: в адрес Брезаз-Буше поступали угрозы, меня это возмущает.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала, что ее партнерша по команде Жюстин Брезаз-Буше получала угрозы из-за ситуации с Жюлией Симон. 

В ноябре суд в Альбервиле вынес решение по делу Симон, которая совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе Брезаз-Буше.

Суд приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. Также француженку отстранили от соревнований на месяц. Она пропустила этап Кубка мира в Эстерсунде, но вернулась на этап в Хохфильцен.

«Мы восприняли возвращение Жюлии Симон так же, как и в течение последних трех лет. На самом деле мы к этому привыкли. Для СМИ это может быть новостью, но для нас это повседневная реальность уже три с половиной года.

Что меня глубоко разочаровывает – так это ситуация вокруг Жюстин. Потому что я считаю, что она слишком дорого платит за то, что когда-то стало для нее причиной страданий.

Например, в конце прошлой недели она получила угрозы убийством в адрес своей дочери. И, честно говоря, это меня возмущает. Я считаю, это ненормально, что дело дошло до такого.

Быть свидетелем всего этого, честно говоря, тяжело, потому что чувствуешь себя беспомощным перед лицом человеческой жестокости, которая изначально не должна была касаться этих людей. Одним словом, это тяжело, и я, честно говоря, разочарована.

Я хотела бы по-другому проводить свою карьеру спортсменки в сборной Франции. Я хотела бы ходить на тренировки с подругами и радоваться этому. Но, к сожалению, это не так.

Однако мы научились с этим жить. И сейчас я делаю все, что в моих силах, чтобы поддержать Жюстин. Она – золотой человек, который заслуживает всей любви мира. Сейчас она немного сломлена всем происходящим», – сказала Жанмонно в интервью L’Equipe.

10-кратная чемпионка мира по биатлону Жюлия Симон призналась, что совершала покупки чужой картой. Ее приговорили к 3 месяцам условно и штрафу в 15 тысяч евро

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ski-Nordique
logoКубок мира по биатлону
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЖюлия Симон
logoсборная Франции жен
logoЛу Жанмонно
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Уле Эйнар Бьорндален: «То, как Кноттен вышвырнули из сборной, вызывает беспокойство. Норвегия зависит от нее на Олимпиаде»
вчера, 16:08
Лиза Виттоцци: «Наслаждаюсь каждым днем, проведенным с биатлонной семьей, и счастлива, что могу заниматься своим делом»
вчера, 15:37
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Киркеэйде вышла на 2-е место, Жанмонно – 3-я
вчера, 14:50
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Виттоцци – лучшая скорострельность и чистое время пасьюта
вчера, 14:35
Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Магнуссон шестой подиум, у Киркеэйде – пятый
вчера, 14:26
⚡ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Магнуссон – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я, Эльвира Оберг – 5-я
вчера, 14:15
Кубок России. Общий зачет. Бажин вышел на первое место, Поварницын – 2-й, Халили – 3-й
вчера, 13:20
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко лидирует, Резцова – 2-я, Метеля – 3-я
вчера, 13:15
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
вчера, 12:26
⚡ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, сборная Франции – 2-я, сборная Швеции – 3-я
вчера, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
вчера, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
вчера, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
вчера, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
вчера, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37