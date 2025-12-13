Лу Жанмонно: «На прошлой неделе Брезаз-Буше получила угрозы убийством в адрес своей дочери. Ненормально, что дело дошло до такого»

Лу Жанмонно: в адрес Брезаз-Буше поступали угрозы, меня это возмущает.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала, что ее партнерша по команде Жюстин Брезаз-Буше получала угрозы из-за ситуации с Жюлией Симон.

В ноябре суд в Альбервиле вынес решение по делу Симон, которая совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе Брезаз-Буше.

Суд приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. Также француженку отстранили от соревнований на месяц. Она пропустила этап Кубка мира в Эстерсунде, но вернулась на этап в Хохфильцен.

«Мы восприняли возвращение Жюлии Симон так же, как и в течение последних трех лет. На самом деле мы к этому привыкли. Для СМИ это может быть новостью, но для нас это повседневная реальность уже три с половиной года.

Что меня глубоко разочаровывает – так это ситуация вокруг Жюстин. Потому что я считаю, что она слишком дорого платит за то, что когда-то стало для нее причиной страданий.

Например, в конце прошлой недели она получила угрозы убийством в адрес своей дочери. И, честно говоря, это меня возмущает. Я считаю, это ненормально, что дело дошло до такого.

Быть свидетелем всего этого, честно говоря, тяжело, потому что чувствуешь себя беспомощным перед лицом человеческой жестокости, которая изначально не должна была касаться этих людей. Одним словом, это тяжело, и я, честно говоря, разочарована.

Я хотела бы по-другому проводить свою карьеру спортсменки в сборной Франции. Я хотела бы ходить на тренировки с подругами и радоваться этому. Но, к сожалению, это не так.

Однако мы научились с этим жить. И сейчас я делаю все, что в моих силах, чтобы поддержать Жюстин. Она – золотой человек, который заслуживает всей любви мира. Сейчас она немного сломлена всем происходящим», – сказала Жанмонно в интервью L’Equipe.

