Павел Ростовцев: «Остаюсь советником губернатора Красноярского края. Но главной работой теперь будет работа главным тренером»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Политика Биатлон

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной России.

Что побудило вас вернуться к работе в биатлоне спустя 9 лет?

– Прежде всего ход избирательной компании в СБР. Я видел, как это непросто, видел, что биатлон может двинуться в ту или иную сторону. Мне хочется помочь доказать, что это был правильный выбор и применить мой административный опыт. Мы должны развиваться, идти в конструктивном направлении.

Не скажу, что это решение с Виктором мы приняли вчера или позавчера, оно готовилось какое-то время, но решили, что приступим к совместной работе в начале января. Более того я встречался с губернатором Красноярского края Александром Викторовичем Уссом, говорил о своих полученных предложениях. Он согласился с этим. Тем не менее, я остаюсь его советником и не теряю связи с краем. Но главной работой для меня теперь будет работа главным тренером.

Я точно не буду на этом этапе вмешиваться в тренировочный процесс, в организацию подготовки команды и места проведения сборов и соревнований. А на следующий год я хочу получить хорошую творческую дискуссию по подготовке с участием экспертов, аналитиков ЦСП, чтобы переложить их теоретические подходы на практическую часть в виде конкретных мест проведения сборов, конкретных задач, стоящих на каждом этапе подготовки для целей, которые будут поставлены на следующий сезон.

Это будет большая подготовительная работа в межсезонье. Ради этого и произошло мое назначение. В ближайшие три месяца я буду активно погружаться в работу для того, чтобы более четко и эффективно планировать наши действия на следующие спортивные циклы.

В связи с тем, что сборная отстранена от международных стартов, как будет отличаться подготовительный процесс? Ситуация может затянуться не на один сезон.

– Все-таки я считаю, мы должны жить спортивной жизнью и находить конструктивные взаимодействия с мировым спортивным сообществом. Если здесь я смогу быть полезным, приложу все усилия.

Во многом это зависит не от нас, но все-таки я считаю, что мы должны жить олимпийскими циклами и готовиться подойти в максимальной спортивной форме к февралю 2026 года. Именно туда должна быть направлена вся наша подготовка, – сказал Ростовцев.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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11 комментариев

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Лизавета Анна -Мария
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Когда берутся за два дела разом- мало что получается(
Оскудела Россия что ли талантливыми людьми, некем заменить советника?
Зачем и почему так делается?((
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паби
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Даааа! Россию и в России трудно всё понять.
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Антон Захаров
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И по совместительству писарчуком.
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Oleg65
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Ответ Udokan
Не сделай главную ошибку предшественников - добейся удаления губошлепа от сборной. Будь как Вяльбе
А зачем? И так скучно без международных стартов
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SIMONA
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Этот изумительный тренер как бы Каминского не убрал, единственного дельного тренера в команде.
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petr
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Фигаро тут -Фигаро там =итог фигвам =изба ирокезов.
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Goodguy
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ЗП и там и там капать будут? Риторический вопрос.
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Viks
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Но главной работой теперь будет работа главным тренером» --- Нет там никакой работы. 2 года никого не было на этой должности - никто не заметил.
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Viks
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Ответ Udokan
Не сделай главную ошибку предшественников - добейся удаления губошлепа от сборной. Будь как Вяльбе
Никакой другой функции у Ростовцева нет.
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тоторо
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и ни слова о том то что мог б помочь в стрелковой подготовке. зато тут уже его как миссию ждут, придет и стрельбу казакевич с мироновой поставит. угу разбежался. у него вон какие планы - творческие дискуссии проводить!! так в клнтракте в основных обязанностях ГТ и будет прописано
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Udokan
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Не сделай главную ошибку предшественников - добейся удаления губошлепа от сборной. Будь как Вяльбе
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