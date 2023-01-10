Павел Ростовцев: «Остаюсь советником губернатора Красноярского края. Но главной работой теперь будет работа главным тренером»

Трехкратный чемпион мира по биатлону прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной России.

– Что побудило вас вернуться к работе в биатлоне спустя 9 лет?

– Прежде всего ход избирательной компании в . Я видел, как это непросто, видел, что биатлон может двинуться в ту или иную сторону. Мне хочется помочь доказать, что это был правильный выбор и применить мой административный опыт. Мы должны развиваться, идти в конструктивном направлении.

Не скажу, что это решение с Виктором мы приняли вчера или позавчера, оно готовилось какое-то время, но решили, что приступим к совместной работе в начале января. Более того я встречался с губернатором Красноярского края Александром Викторовичем Уссом, говорил о своих полученных предложениях. Он согласился с этим. Тем не менее, я остаюсь его советником и не теряю связи с краем. Но главной работой для меня теперь будет работа главным тренером.

Я точно не буду на этом этапе вмешиваться в тренировочный процесс, в организацию подготовки команды и места проведения сборов и соревнований. А на следующий год я хочу получить хорошую творческую дискуссию по подготовке с участием экспертов, аналитиков ЦСП, чтобы переложить их теоретические подходы на практическую часть в виде конкретных мест проведения сборов, конкретных задач, стоящих на каждом этапе подготовки для целей, которые будут поставлены на следующий сезон.

Это будет большая подготовительная работа в межсезонье. Ради этого и произошло мое назначение. В ближайшие три месяца я буду активно погружаться в работу для того, чтобы более четко и эффективно планировать наши действия на следующие спортивные циклы.

– В связи с тем, что сборная отстранена от международных стартов, как будет отличаться подготовительный процесс? Ситуация может затянуться не на один сезон.

– Все-таки я считаю, мы должны жить спортивной жизнью и находить конструктивные взаимодействия с мировым спортивным сообществом. Если здесь я смогу быть полезным, приложу все усилия.

Во многом это зависит не от нас, но все-таки я считаю, что мы должны жить олимпийскими циклами и готовиться подойти в максимальной спортивной форме к февралю 2026 года. Именно туда должна быть направлена вся наша подготовка, – сказал Ростовцев.

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