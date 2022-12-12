Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Уфе
С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
4-й этап
Уфа
Расписание трансляций
15 декабря, четверг
Индивидуальная гонка, мужчины
8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Индивидуальная гонка, женщины
11:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
17 декабря, суббота
Спринт, мужчины
8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Спринт, женщины
11:50 Матч ТВ
18 декабря, воскресенье
Сингл-микст
8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Смешанная эстафета
11:50 Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.
Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате
Комментарии