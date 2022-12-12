Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Уфе

С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

4-й этап

Уфа

Расписание трансляций

15 декабря, четверг

Индивидуальная гонка, мужчины

8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Индивидуальная гонка, женщины

11:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

17 декабря, суббота

Спринт, мужчины

8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Спринт, женщины

11:50 Матч ТВ

18 декабря, воскресенье

Сингл-микст

8:50 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Смешанная эстафета

11:50 Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.

Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате