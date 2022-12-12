Бородавко о ТВ-трансляциях Кубка России: «Любители лыжных гонок должны смотреть соревнования. Это даже не обсуждается»
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил о необходимости трансляций Кубка России.
Первые три этапа соревнований не были показаны по ТВ.
«Трансляции должны быть. Любители лыжных гонок должны смотреть соревнования. Это даже не обсуждается», – сказал Бородавко.
Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
Комментарии