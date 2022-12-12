Бородавко о ТВ-трансляциях Кубка России: «Любители лыжных гонок должны смотреть соревнования. Это даже не обсуждается»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил о необходимости трансляций Кубка России.

Первые три этапа соревнований не были показаны по ТВ.

«Трансляции должны быть. Любители лыжных гонок должны смотреть соревнования. Это даже не обсуждается», – сказал Бородавко.

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