Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал расписание чемпионатов и этапов Кубка России в сезоне-2022/23.
Календарь PARI чемпионата и Кубка России в сезоне-2022/23
24-27 сентября, Чайковский, чемпионат России
24 сентября – спринты (лыжероллеры)
25 сентября – эстафеты (лыжероллеры)
27 сентября – индивидуальные гонки (лыжероллеры)
26-28 ноября, Ханты-Мансийск, Кубок России, 1-й этап
26 ноября – спринты
27 ноября – гонки преследования
28 ноября – эстафеты
1-4 декабря, Уват, Кубок России, 2-й этап
1 декабря – индивидуальные гонки
3 декабря – спринты
4 декабря – эстафеты
8-11 декабря, Тюмень, Кубок России, 3-й этап
8 декабря – спринты
10 декабря – гонки преследования
11 декабря – большие масс-старты
15-18 декабря, Уфа, Кубок России, 4-й этап
15 декабря – индивидуальные гонки
17 декабря – спринты
18 декабря – сингл-миксты и смешанные эстафеты
12-16 января, Рыбинск, чемпионат России / Кубок России, 5-й этап
12 января – спринты
13 января – гонки преследования
15 января – большие масс-старты
16 января – суперспринты
11-14 февраля, Сочи, Кубок России, 6-й этап, финал
11 февраля – спринты
12 февраля – гонки преследования
14 февраля – большие масс-старты
23-26 февраля, Ижевск, чемпионат России
23 февраля – индивидуальные гонки
25 февраля – суперпасьюты
26 февраля – большие масс-старты
27 марта – 2 апреля, Ханты-Мансийск, чемпионат России
27 марта – спринты
28 марта – гонки преследования
30 марта – сингл-миксты
30 марта – смешанные эстафеты
1 апреля – мужской масс-старт и женская эстафета
2 апреля – женский масс-старт и мужская эстафета
5-6 апреля, Уват, чемпионат России
5 апреля – мужской марафон
6 апреля – женский марафон