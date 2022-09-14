Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате

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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал расписание чемпионатов и этапов Кубка России в сезоне-2022/23.

Календарь PARI чемпионата и Кубка России в сезоне-2022/23

24-27 сентября, Чайковский, чемпионат России

24 сентября – спринты (лыжероллеры)

25 сентября – эстафеты (лыжероллеры)

27 сентября – индивидуальные гонки (лыжероллеры)

26-28 ноября, Ханты-Мансийск, Кубок России, 1-й этап

26 ноября – спринты

27 ноября – гонки преследования

28 ноября – эстафеты

1-4 декабря, Уват, Кубок России, 2-й этап

1 декабря – индивидуальные гонки

3 декабря – спринты

4 декабря – эстафеты

8-11 декабря, Тюмень, Кубок России, 3-й этап

8 декабря – спринты

10 декабря – гонки преследования

11 декабря – большие масс-старты

15-18 декабря, Уфа, Кубок России, 4-й этап

15 декабря – индивидуальные гонки

17 декабря – спринты

18 декабря – сингл-миксты и смешанные эстафеты

12-16 января, Рыбинск, чемпионат России / Кубок России, 5-й этап

12 января – спринты

13 января – гонки преследования

15 января – большие масс-старты

16 января – суперспринты

11-14 февраля, Сочи, Кубок России, 6-й этап, финал

11 февраля – спринты

12 февраля – гонки преследования

14 февраля – большие масс-старты

23-26 февраля, Ижевск, чемпионат России

23 февраля – индивидуальные гонки

25 февраля – суперпасьюты

26 февраля – большие масс-старты

27 марта – 2 апреля, Ханты-Мансийск, чемпионат России

27 марта – спринты

28 марта – гонки преследования

30 марта – сингл-миксты

30 марта – смешанные эстафеты

1 апреля – мужской масс-старт и женская эстафета

2 апреля – женский масс-старт и мужская эстафета

5-6 апреля, Уват, чемпионат России

5 апреля – мужской марафон

6 апреля – женский марафон

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