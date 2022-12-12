Александр Большунов: «Губерниев правильно говорит, что лыжи должны показывать на ТВ. Потому что число болельщиков увеличилось в разы»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что российские соревнования по лыжным гонкам должны транслироваться по ТВ.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе из-за отсутствия показа Кубка России, а также обвинил лыжников в молчании.

«Никто не молчит. Не могу на 100% заявлять, что он прямо-таки обвиняет в этом.

С другой стороны, он и правильно говорит, что лыжные гонки – популярный вид спорта и его должны показывать на общественных телеканалах. Чтобы это было доступно, чтобы люди смотрели.

Потому что число болельщиков реально увеличилось в разы», – сказал Большунов.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?