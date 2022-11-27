Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Увате
С 1 по 4 декабря в Увате пройдет второй этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок России-2022/23 по биатлону
Второй этап
Уват
Расписание трансляций
1 декабря, четверг
Индивидуальная гонка, женщины
8:50 Матч ТВ
Индивидуальная гонка, мужчины
11:20 Матч! Арена
3 декабря, суббота
Спринт, женщины
8:50 Матч ТВ
Спринт, мужчины
11:20 Матч! Арена
4 декабря, воскресенье
Сингл-микст
8:50 Матч ТВ
Смешанная эстафета
12:20 Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.
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