Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Увате

С 1 по 4 декабря в Увате пройдет второй этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок России-2022/23 по биатлону

Второй этап

Уват

Расписание трансляций

1 декабря, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

8:50 Матч ТВ

Индивидуальная гонка, мужчины

11:20 Матч! Арена

3 декабря, суббота

Спринт, женщины

8:50 Матч ТВ

Спринт, мужчины

11:20 Матч! Арена

4 декабря, воскресенье

Сингл-микст

8:50 Матч ТВ

Смешанная эстафета

12:20 Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.

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