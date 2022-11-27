Губерниев об отмене гонок в Ханты-Мансийске: «Болельщики биатлона, не ворчите. Где у нас стадионы в центральной полосе? Тут не очень разбежишься»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене гонок преследования на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за мороза.

«Болельщики биатлона, не ворчите... Где у нас стадионы в центральной полосе? Тут не очень разбежишься! Снег нужен, трасса, стрельбище! Лицензия, в конце концов! В Хантах и Тюмени проходит вкатка, и тут все логично... Но подоспел мороз!

Кстати, освободившиеся призовые для биатлонистов необходимо разыграть, считаю! Так или иначе!» – написал Губерниев.

«Сейчас тут практически -27. До последнего момента надеялись, что ситуация стабилизируется, но прогноз беспощаден. Жаль, конечно, но что делать – решение справедливое.

Шашилова критиковали за то, что он проводил тренировку в мороз? Я тоже проводил тренировку, ничего страшного. Спортсмены – взрослые люди, и, думаю, тренер принимал это решение не самостоятельно, а вместе со своей группой. Я вчера час бегал с палками, надел на голову, помимо теплой шапки, еще и специальную балаклаву для мороза. Прекрасно себя чувствовал в теплой спортивной одежде.

В Увате пока на следующей неделе под вопросом гонки в четверг – по прогнозу там -21-23. Как говорится, будем наблюдать. Сложно что‑то планировать. На будущее, возможно, стоит пытаться как‑то календарь менять. Может быть, стоит раньше начинать. Если ситуация с отстранением продлится, вопрос когда и где начинать, нужно тщательно продумать.

Надо понимать, что у нас не так много стадионов. В средней полосе их вообще нет. Сейчас, может быть, Рязань возникнет на биатлонной карте России. В Сочи, как мы знаем, спортсменов не ждут, к сожалению: ни лыжников, ни биатлонистов. Тюмень, Уфа – там та же ситуация с морозами может произойти», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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