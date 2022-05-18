Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, место проведения новогодней гонки пока неизвестно

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Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опубликовал предварительный календарь Кубка Содружества. 

Кубок Содружества – отдельный турнир вне Кубка России, где также могут участвовать белорусские биатлонисты. В его рамках планируется пять этапов (два летом и три зимой) с призовым фондом и возможностью стартовать для любой сборной.

«Место проведения новогодней гонки будет объявлено позднее, но точно в России. Планируем, что это будет городская гонка с элементами шоу», – написал Аверьянов. 

Кубок Содружества

  • 1 этап – Сочи, 23-29 августа: спринт, гонка преследования, эстафета
  • 2 этап – Раубичи, 13-19 сентября: спринт, масс-старт, эстафета
  • Новогодняя гонка – 22-25 декабря (место проведения будет объявлено позже): масс-старт
  • 3 этап – Раубичи, 17-23 января: спринт, гонка преследования, мега масс-старт
  • 4 этап – Раубичи, 23-30 января: спринт, масс-старт, смешанная эстафета, сингл-микст
  • 5 этап – Тюмень, 7-13 марта: спринт, гонка преследования, смешанная эстафета, сингл-микст

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