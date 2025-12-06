2

Кубок IBU. Хейденберг выиграла спринт, Скреде – 2-я, Пасслер – 3-я, Боте – 8-я, Шово – 13-я

Шведка Анна-Карин Хейденберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

6 декабря на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе прошел женский спринт. Победу одержала шведка Анна-Карин Хейденберг.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

1-й этап

Обертиллиах, Австрия

Женщины

Спринт

1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 21.00,8 (0)

2. Осне Скреде (Норвегия) – 7,7 (0)

3. Ребекка Пасслер (Италия) – 15,9 (0)

4. Фани Бертран (Франция) – 30,3 (1)

5. Сири Скар (Норвегия) – 37,5 (1)

6. Санита Булиня (Латвия) – 37,8 (1)

7. Беатриче Трабукки (Италия) – 46,1 (0)

8. Пола Боте (Франция) – 49,2 (3)

9. Юлия Кинк (Германия) – 49,8 (2)

10. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 52,5 (2)

11. Леа Ротшопф (Австрия) – 56,7 (1)

12. Аника Козица (Хорватия) – 57,7 (1)

13. Софи Шово (Франция) – 58,1 (2)

14-15. Фрида Доккен (Норвегия) – 58,4 (1)

14-15. София Шнайдер (Германия) – 58,4 (2)...

18. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.04,7 (3)

19. Алина Стремоус (Молдова) – 1.05,5 (2)...

30. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.31,1 (3)...

46. Йоханна Пуфф (Германия) – 1.59,6 (1)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
