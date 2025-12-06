Кубок IBU. Хейденберг выиграла спринт, Скреде – 2-я, Пасслер – 3-я, Боте – 8-я, Шово – 13-я
6 декабря на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе прошел женский спринт. Победу одержала шведка Анна-Карин Хейденберг.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
1-й этап
Обертиллиах, Австрия
Женщины
Спринт
1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 21.00,8 (0)
2. Осне Скреде (Норвегия) – 7,7 (0)
3. Ребекка Пасслер (Италия) – 15,9 (0)
4. Фани Бертран (Франция) – 30,3 (1)
5. Сири Скар (Норвегия) – 37,5 (1)
6. Санита Булиня (Латвия) – 37,8 (1)
7. Беатриче Трабукки (Италия) – 46,1 (0)
8. Пола Боте (Франция) – 49,2 (3)
9. Юлия Кинк (Германия) – 49,8 (2)
10. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 52,5 (2)
11. Леа Ротшопф (Австрия) – 56,7 (1)
12. Аника Козица (Хорватия) – 57,7 (1)
13. Софи Шово (Франция) – 58,1 (2)
14-15. Фрида Доккен (Норвегия) – 58,4 (1)
14-15. София Шнайдер (Германия) – 58,4 (2)...
18. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.04,7 (3)
19. Алина Стремоус (Молдова) – 1.05,5 (2)...
30. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.31,1 (3)...
46. Йоханна Пуфф (Германия) – 1.59,6 (1)