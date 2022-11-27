Юрий Каминский: «Если мы будем часто проводить тренировки и соревнования на морозе, мы нанесем такой вред спортсмену, что результат будет прилично снижен»

Тренер мужской сборной России по биатлону высказался о влиянии холодной погоды на организм спортсменов.

Сегодня на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске запланированы гонки преследования. Из-за мороза они могут не состояться.

– Как говорится, есть какая‑то методическая, психологическая необходимость давать экстремальные нагрузки спортсмену. Тренировка в мороз – очень экстремальная нагрузка. Это не только мое мнение.

Есть замначальника аналитического направления центра спортивной подготовки сборных команд России Андрей Крючков, который нам сегодня помогает в методической части, в том числе с позиции физиологии. Я его попросил провести небольшой обзор для меня и тренеров, насколько негативно влияют на организм тренировки и соревнования в мороз. В такую погоду мы наносим непоправимый вред альвеолам легких.

Если мы будем часто проводить тренировки и соревнования на морозе, мы нанесем такой вред спортсмену, что результат будет прилично снижен. Особенно это касается перспектив молодых атлетов. Надо ли это делать, решает конкретный биатлонист с конкретным тренером. Эта касается и участия в соревнованиях, но специалист должен осознавать риск. Все остальные вопросы – к Михаилу Викторовичу (Шашилову), почему он так делает.

– Грубо говоря, проводить тренировки в такую погоду можно, но нечасто, и все должны понимать риски?

– Конечно. Тренер для того и поставлен, чтобы беречь спортсмена. В данном случае – беречь здоровье спортсмена, – сказал Каминский.

Группа Шашилова проведет тренировку на стадионе в Ханты-Мансийске, несмотря на отмену гонок из-за мороза