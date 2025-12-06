Александр Логинов: «Однозначно нельзя сказать, поедем мы на Олимпиаду или нет. Ситуация меняется ежеминутно, хочется надеяться на лучшее»

Александр Логинов: нельзя сказать точно, поедут биатлонисты на Олимпиаду или нет.

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов надеется, что кто-то из российских биатлонистов сможет попасть на Олимпиаду-2026.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре рассмотрит вопрос допуска россиян к турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов. Российские спортсмены отстранены от них с 2022 года.

«Я реалист, однозначно нельзя сказать, поедем мы на Олимпиаду или не поедем. Сейчас ежеминутно ситуация меняется. Все может измениться. Хочу надеяться на лучшее, хочу, чтобы кто‑то вообще поехал. Если не я, так кто-то другой», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Россия пробивается на Олимпиаду: кто уже допущен, кто отбирается, а кто судится