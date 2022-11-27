Гонки преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске отменены из-за мороза

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Гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске отменены из-за мороза.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБРСергей Аверьянов.

«Окончательное решение жюри: никакого прогресса в сторону потепления нет, обе гонки сегодня отменены. Решение принято единогласно», – написал Аверьянов.

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