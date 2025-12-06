  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ❄️ Кубок Содружества. Команда Метели и Бажина победила, команда Сливко и Логинова – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я
105

❄️ Кубок Содружества. Команда Метели и Бажина победила, команда Сливко и Логинова – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я

Команда Метели и Бажина победила на Кубке Содружества в смешанной эстафете.

6 декабря на этапе Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске прошла смешанная эстафета. Победу одержала команда в составе Анастасии Гришиной, Виктории Метеля, Александра Корнева и Кирилла Бажина.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

2-й этап

Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета

1. Россия-1 (Анастасия Гришина, Виктория Метеля, Александр Корнев, Кирилл Бажин) – 1:07.30,4 (0+6)

2. Россия-3 (Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Александр Логинов, Леонид Кульгускин) – 46,4 (0+3)

3. Россия-4 (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Михаил Стребко) – 1.48,0 (2+7)

4. Россия-5 (Елизавета Бурундукова, Светлана Миронова, Максим Цветков, Михаил Бурундуков) – 1.48,1 (0+11)

5. Беларусь-1 (Анна Сола, Динара Смольская, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский) – 2.58,2 (1+9)

6. Россия-2 (Тамара Дербушева, Юлия Коваленко, Олег Домичек, Евгений Сидоров) – 3.18,0 (2+9)

7. Россия-7 (Виолетта Шадрина, Инна Терещенко, Андрей Остапий, Егор Прокудин) – 4.29,7 (1+6)

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная Беларуси жен
logoсборная России
сборная Беларуси
смешанная эстафета
logoКубок Содружества
logoсборная России жен
Андрей Остапий
logoСветлана Миронова
Иван Колотов
logoЕвгений Сидоров
logoИрина Шаклеина (Кручинкина)
Михаил Стребко
logoЕлизавета Бурундукова (Каплина)
logoИрина Казакевич
Виолетта Шадрина
Инна Терещенко
Ксения Довгая
Антон Смольский
logoАнастасия Шевченко
Александра Плюснина
Ксения Воробей (Шнейдер)
Ксения Караман
Леонид Кульгускин
Егор Прокудин
logoДмитрий Лазовский
logoВячеслав Малеев
logoВиктория Сливко
Степан Данилов
logoКирилл Бажин
logoТамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Грухвина
logoМаксим Цветков
Михаил Бурундуков
Роман Канаровский
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoАлександр Корнев
Олег Домичек
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoМаксим Воробей
logoАнна Сола
Юлия Коваленко (Шеллер)
Анастасия Гришина
Вадим Истамгулов
logoВиктория Метеля
logoАлександр Логинов
Савелий Коновалов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок Содружества. Метеля выиграла масс-старт, Гришина – 2-я, Резцова – 3-я, Смольская – 6-я, Сливко – 8-я, Сола – 21-я
5 декабря, 07:00
❄️ Кубок Содружества. Смольская победила в спринте, Казакевич – 2-я с отставанием 0,5 секунды, Сола – 3-я
4 декабря, 10:56
❄️ Кубок России. Смольская победила в гонке преследования, Наталия Шевченко – 2-я, Сола – 3-я
30 ноября, 06:33
Главные новости
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
25 минут назад
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
26 минут назад
Расписание второго этапа Кубка IBU в Риднау
26 минут назад
Пройс, Гротиан, Кинк, Цобель, Хорн, Наврат вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене
вчера, 18:17
CAS заявил, что не получал апелляцию от Союза биатлонистов России на недопуск спортсменов
вчера, 13:03
Генсек ОКР Березов: «Если бы работа в юридической плоскости была начата раньше, то количество россиян на международных соревнованиях было бы гораздо более значительным»
вчера, 08:04
Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за коронавируса
вчера, 07:36
Дарья Домрачева: «Китайский опыт подтолкнул погрузиться в тему диетологии чуть глубже. Видели, что в вопросах питания у спортсменов существует большой резерв»
вчера, 06:17
Дарья Домрачева: «Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, – такие варианты рассматривать можно»
вчера, 06:11
IBU: «Считаем, что решения Конгресса об отстранении СБР и российских спортсменов приняты на веских юридических основаниях»
8 декабря, 21:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
7 декабря, 15:48
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
7 декабря, 13:22
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Италия – 3-я
6 декабря, 20:59
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
6 декабря, 20:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
6 декабря, 17:29
Кубок мира. Зачет спринтов. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Мишлон – 3-я
5 декабря, 16:48
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
4 декабря, 10:53
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26