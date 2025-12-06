❄️ Кубок Содружества. Команда Метели и Бажина победила, команда Сливко и Логинова – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я

Команда Метели и Бажина победила на Кубке Содружества в смешанной эстафете.

6 декабря на этапе Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске прошла смешанная эстафета. Победу одержала команда в составе Анастасии Гришиной, Виктории Метеля, Александра Корнева и Кирилла Бажина. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26 2-й этап Ханты-Мансийск Смешанная эстафета 1. Россия-1 (Анастасия Гришина, Виктория Метеля, Александр Корнев, Кирилл Бажин) – 1:07.30,4 (0+6) 2. Россия-3 (Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Александр Логинов, Леонид Кульгускин) – 46,4 (0+3) 3. Россия-4 (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Михаил Стребко) – 1.48,0 (2+7) 4. Россия-5 (Елизавета Бурундукова, Светлана Миронова, Максим Цветков, Михаил Бурундуков) – 1.48,1 (0+11) 5. Беларусь-1 (Анна Сола, Динара Смольская, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский) – 2.58,2 (1+9) 6. Россия-2 (Тамара Дербушева, Юлия Коваленко, Олег Домичек, Евгений Сидоров) – 3.18,0 (2+9) 7. Россия-7 (Виолетта Шадрина, Инна Терещенко, Андрей Остапий, Егор Прокудин) – 4.29,7 (1+6) Полные результаты – здесь.