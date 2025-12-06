Наталия Шевченко: «По скорости стрельбы мы отстаем от лучших показателей мирового биатлона. Она хромает»

Шевченко: скорость стрельбы у российских биатлонистов хромает.

Биатлонистка Наталия Шевченко считает, что россияне уступают представителям элиты мирового биатлона в скорости стрельбы.

Российские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов с 2022 года.

– Грустно, что многие молодые спортсмены не могут показать себя на Играх и на Кубке мира. Конечно, я буду пытаться и пробовать, собирать документы, если меня допустят.

– Мы отстаем в стрельбе от лучших показателей мирового биатлона?

– Думаю, скорее да, чем нет. По скорости – да, она хромает. Надеюсь, что и моя стрельба станет более стабильной, – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ ».