  • Куклина о травме: «Пришлось делать экстренную операцию, заново ломали сустав. Пока нельзя делать физические нагрузки»
Куклина о травме: «Пришлось делать экстренную операцию, заново ломали сустав. Пока нельзя делать физические нагрузки»

Лариса Куклина: пока не собираюсь заканчивать спортивную карьеру.

Биатлонистка Лариса Куклина заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру, несмотря на травму и рождение ребенка. 

В апреле этого года 34-летняя Куклина родила вторую дочку. Летом на сборе она получила травму, позже перенесла операцию. 

«Собиралась в Ханты‑Мансийске открывать сезон со всеми, но на сборе в Приэльбрусье упала, на лыжероллере на спуске наехала на камни. Как падала, не запомнила, но почувствовала хруст, потом поняла, что рука сломана.

Шлем раскололся пополам. Мне наложили гипс, я продолжила подготовку к сезону. Планировалось, что у меня все будет хорошо. Не собиралась уходить на больничный. Потом сделали снимки и схватились за голову. И пришлось делать экстренную операцию.

У меня вылетел сустав. Не так пошло сращивание. Заново ломали сустав. Хорошо, что нашли хороших специалистов в Санкт-Петербурге. Сейчас держится на девяти винтах. Все вправили на место.

Надеюсь на быстрое заживление. Пока нельзя делать физические нагрузки. Идет период реабилитации. Хочу выступить на чемпионате России весной. Безумно хотела и хочу вернуться.

То, что я ушла в декрет, не означает, что я закончила спортивную карьеру. Хочется немного по‑другому ее закончить», – сказала призер чемпионатов Европы по биатлону Куклина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
