Кубок мира. Спринт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Ботн проиграл 2 секунды, Самуэльссон – 11
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 22.32,3
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 2,0
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,6
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 13,6
5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 16,2
6. Филипп Хорн (Германия) – 22,9
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 23,2
8. Эрик Перро (Франция) – 24,4
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 30,1
10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,8
Скорострельность
1-2. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,6 (3)
1-2. Матич Брадешко (Словения) – 46,6 (3)
3. Симон Эдер (Австрия) – 47,0 (0)
4. Даниэле Каппеллари (Италия) – 47,7 (2)
5. Вадим Куралес (Казахстан) – 49,9 (3)
6. Максим Жермен (США) – 50,5 (1)...
14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 52,2 (0)...
66. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.02,0 (0)...
72. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.03,4 (0)