  • Кубок мира. Спринт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Ботн проиграл 2 секунды, Самуэльссон – 11
Кубок мира. Спринт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Ботн проиграл 2 секунды, Самуэльссон – 11

Шведский биатлонист Понсилуома был быстрейшим на лыжне в спринте на Кубке мира.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 22.32,3

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 2,0

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,6

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 13,6

5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 16,2

6. Филипп Хорн (Германия) – 22,9

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 23,2

8. Эрик Перро (Франция) – 24,4

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 30,1

10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,8

Скорострельность

1-2. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,6 (3)

1-2. Матич Брадешко (Словения) – 46,6 (3)

3. Симон Эдер (Австрия) – 47,0 (0)

4. Даниэле Каппеллари (Италия) – 47,7 (2)

5. Вадим Куралес (Казахстан) – 49,9 (3)

6. Максим Жермен (США) – 50,5 (1)...

14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 52,2 (0)...

66. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.02,0 (0)...

72. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.03,4 (0)

Источник: Спортс
