Кубок мира. Спринт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Ботн проиграл 2 секунды, Самуэльссон – 11

Шведский биатлонист Понсилуома был быстрейшим на лыжне в спринте на Кубке мира.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Кубок мира по биатлону-2025/26 1-й этап Эстерсунд, Швеция Мужчины Спринт Лыжный ход 1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 22.32,3 2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 2,0 3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,6 4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 13,6 5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 16,2 6. Филипп Хорн (Германия) – 22,9 7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 23,2 8. Эрик Перро (Франция) – 24,4 9. Томмазо Джакомель (Италия) – 30,1 10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,8 Скорострельность 1-2. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,6 (3) 1-2. Матич Брадешко (Словения) – 46,6 (3) 3. Симон Эдер (Австрия) – 47,0 (0) 4. Даниэле Каппеллари (Италия) – 47,7 (2) 5. Вадим Куралес (Казахстан) – 49,9 (3) 6. Максим Жермен (США) – 50,5 (1)... 14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 52,2 (0)... 66. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.02,0 (0)... 72. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.03,4 (0)