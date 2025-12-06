Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл спринт, Лежен – 2-й, Ломбардо – 3-й
6 декабря на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе прошел мужской спринт. Победу одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
1-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мужчины
Спринт
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22.59,2 (1)
2. Валентен Лежен (Франция) – 13,2 (0)
3. Оскар Ломбардо (Франция) – 22,2 (0)
4. Леонард Пфунд (Германия) – 38,6 (0)
5. Давид Цобель (Германия) – 41,7 (1)
6. Хеннинг Сьоквист (Швеция) – 43,4 (0)
7. Никола Романин (Италия) – 53,7 (0)
8. Кристоф Пирхер (Италия) – 59,0 (1)
9. Матия Легович (Хорватия) – 1.01,5 (0)
10. Тарас Лесюк (Украина) – 1.08,5 (0)
11. Херман Драмдал Борге (Норвегия) – 1.10,2 (1)
12. Роман Реес (Германия) – 1.11,0 (1)
13. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.11,3 (1)
14. Оскар Андерссон (Швеция) – 1.15,3 (0)
15-16. Жак Жеффери (Великобритания) – 1.16,2 (0)
15-16. Дамьен Леве (Франция) – 1.16,2 (1)
17. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1.19,8 (2)...
20. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.22,5 (1)...
22. Матс Эвербю (Норвегия) – 1.28,6 (1)
23. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 1.29,8 (3)...
26. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.31,8 (2)...
31. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1.42,5 (3)