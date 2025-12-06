Ботн одержал вторую победу в карьере, у Ульдала – третий подиум, у Фийона-Майе – 60-й

Норвежский биатлонист Ботн одержал вторую победу в карьере.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Это вторая победа в карьере норвежца и третий подиум (2-0-1).

Вторым финишировал его соотечественник Мартин Ульдал , у него третий пьедестал в карьере (1-2-0).

Третье место занял француз Кентен Фийон-Майе . Он поднялся на пьедестал в 60-й раз (17-23-20).