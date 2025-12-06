Ботн одержал вторую победу в карьере, у Ульдала – третий подиум, у Фийона-Майе – 60-й
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Это вторая победа в карьере норвежца и третий подиум (2-0-1).
Вторым финишировал его соотечественник Мартин Ульдал, у него третий пьедестал в карьере (1-2-0).
Третье место занял француз Кентен Фийон-Майе. Он поднялся на пьедестал в 60-й раз (17-23-20).
