⚡ Кубок мира. Ботн победил в спринте, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й, Лагрейд – 4-й

Норвежский биатлонист Ботн выиграл спринт на Кубке мира в Эстерсунде.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн победил в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Спринт

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 22.26,3 (0)

2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 11,1 (0)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,3 (0)

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 25,0 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 25,1 (1)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 29,7 (0)

7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 36,9 (0)

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 38,3 (1)

9. Эрик Перро (Франция) – 40,2 (1)

10. Малте Стефанссон (Швеция) – 44,6 (0)

11. Максим Жермен (США) – 50,9 (1)

12. Филипп Наврат (Германия) – 53,6 (0)

13. Юстус Штрелов (Германия) – 1.01,0 (0)

14. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.03,4 (3)

15. Виктор Брандт (Швеция) – 1.05,8 (0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
