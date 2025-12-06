⚡ Кубок мира. Ботн победил в спринте, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й, Лагрейд – 4-й

Норвежский биатлонист Ботн выиграл спринт на Кубке мира в Эстерсунде.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн победил в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Кубок мира по биатлону-2025/26 1-й этап Эстерсунд, Швеция Мужчины Спринт 1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 22.26,3 (0) 2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 11,1 (0) 3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,3 (0) 4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 25,0 (1) 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 25,1 (1) 6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 29,7 (0) 7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 36,9 (0) 8. Томмазо Джакомель (Италия) – 38,3 (1) 9. Эрик Перро (Франция) – 40,2 (1) 10. Малте Стефанссон (Швеция) – 44,6 (0) 11. Максим Жермен (США) – 50,9 (1) 12. Филипп Наврат (Германия) – 53,6 (0) 13. Юстус Штрелов (Германия) – 1.01,0 (0) 14. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.03,4 (3) 15. Виктор Брандт (Швеция) – 1.05,8 (0)