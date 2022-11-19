Паралимпийский комитет России должен платить ежегодные взносы в МПК, несмотря на приостановку членства в организации

Паралимпийский комитет России (ПКР) должен продолжать выплачивать ежегодные членские взносы в Международный паралимпийский комитет (МПК).

Ранее МПК приостановил членство ПКР в организации.

«Паралимпийский комитет России должен платить взнос в 2023 году после своего отстранения в соответствии со статьей 17.1 устава Международного паралимпийского комитета.

За 2022 год ПКР уже оплатил свой членский взнос, размер которого является конфиденциальной информацией», – сказал директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.