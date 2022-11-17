Паралимпийский комитет России планирует подать апелляцию на приостановку членства в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен подать апелляцию на приостановку членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), заявил президент ПКР Павел Рожков.

Решение о приостановке членства ПКР было принято на внеочередной генеральной ассамблее организации в Берлине. ПКР был лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию.

«Устав МПК предполагает, что у нас есть возможность апелляции, мы изучаем все документы по данной апелляции. Не все они оказались на сайте МПК, и мы запросили, чтобы нам предоставили решение и все документы по апелляции.

Оснований, мы считаем, у нас достаточно. Нет никаких претензий о невыполнении устава.

Понятно, что мы особого оптимизма не питаем, что к нам не будут предвзято относиться. Мы можем подать в суды по месту расположения МПК, у нас есть такие планы, но учитывая всю политическую ситуацию, это непросто», – сказал Рожков.

МПК уже лишал ПКР членства в организации в августе 2016 года после допингового скандала в российском спорте.

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года.