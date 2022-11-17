МИД РФ о приостановке членства ПКР: «Выражаем решительный протест в связи с очередной попыткой коллективного Запада свести политические счеты с Россией»

Россия возмущена решением Германии об отказе в выдаче виз делегации Паралимпийского комитета России (ПКР), заявил заместитель главы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Возмущены фактом отказа Германии выдать въездные визы делегации Паралимпийского комитета России, которая по приглашению Международного паралимпийского комитета должна была принять участие во внеочередной генеральной ассамблее организации 16 ноября в Берлине.

Расцениваем недопуск представителей ПКР на генассамблею МПК как проявление тенденциозной политики недобросовестной конкуренции.

Создается впечатление, что цель этого демарша заключалась в том, чтобы не дать возможности делегации ПКР принять личное участие в работе генеральной ассамблеи и развенчать голословные обвинения в адрес Российского паралимпийского движения.

Берлин предпринял очередной недружественный шаг в отношении России. В данном случае немцы в своей антироссийской истерии перешли все грани приличия, избрав объектом атаки спортсменов-паралимпийцев.

Выражаем решительный протест в связи с очередной попыткой коллективного Запада свести политические счеты с Россией, изолировать нашу страну, используя такую деликатную сферу как Международное паралимпийское движение», – сказал Нечаев.

Российская сторона крайне разочарована решением о приостановке членства Паралимпийского комитета России в , отметил дипломат.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России