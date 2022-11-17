Павел Рожков: «Решение МПК незаконное, политизированное. Обвинение в том, что ПКР причастен к нарушению олимпийского перемирия и не осудил спецоперацию»

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался о решении Международного паралимпийского комитета приостановить членство ПКР в организации.

Решение о приостановке членства ПКР было принято на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине.

«Были выступления и в поддержку. Говорили, что надо отбросить эмоции, посмотреть, что мы нарушили, но никто не дал ответ. Ранее никто не требовал от паралимпийцев осудить свои правительства.

Решение незаконное, политизированное, не соответствует уставу МПК, так как не было представлено документов, что ПКР что-то нарушил.

Все обвинение заключалось в том, что ПКР причастен к нарушению олимпийского перемирия и не осудил спецоперацию, а ряд спортсменов высказываются в ее поддержку.

Основные оппоненты: Украина, Великобритания, скандинавские страны, Германия. Будем надеяться, когда изменится ситуация, к нам изменится отношение.

Выступление президента Паралимпийского комитета Украины не содержало ничего про спорт, только ракеты, бомбежки. Британцы рассказали, что у них кризис, дорожает электроэнергия, и виноват во всем этом, видимо, ПКР», – сказал Рожков.