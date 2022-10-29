Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил ситуацию с членскими взносами в Международный союз биатлонистов (IBU).

Сообщалось, что IBU просит российскую организацию оплатить ежегодный взнос в размере 150 евро, несмотря на приостановку членства СБР.

«Несмотря на отстранение от международных соревнований, СБР сохраняет статус временного члена IBU, поэтому оплата членских взносов - юридическая формальность.

Расчеты такого рода происходят весной, поэтому немного странно, что эта тема возникла в СМИ сейчас, - сказал Аверьянов.

Международный союз биатлонистов просит СБР оплатить ежегодный взнос в размере 150 евро, несмотря на отстранение сборной