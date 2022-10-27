Александр Тихонов: «IBU попросили ежегодный взнос от СБР? Надо внести, чтобы потом не было претензий»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) просит Союз биатлонистов России (СБР) выплатить ежегодный взнос в размере 150 евро.

«IBU попросили ежегодный взнос от СБР? Его надо внести, чтобы потом не было никаких претензий.

А то наших биатлонистов восстановят, а они будут вешать на нас дополнительные счета. Зачем нам это нужно? Это нормальная процедура», – сказал Тихонов.

Международный союз биатлонистов просит СБР оплатить ежегодный взнос в размере 150 евро, несмотря на отстранение сборной

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