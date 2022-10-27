Дмитрий Васильев: «СБР не исключен из IBU, а любой член должен оплачивать взнос. С юридической точки зрения – ничего необычного»

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) просит Союз биатлонистов России ( ) выплатить ежегодный взнос в размере 150 евро.

В отметили, что взнос должен быть оплачен независимо от того, будут ли российские спортсмены участвовать в соревнованиях IBU в этом сезоне.

«Не вижу здесь ничего предосудительного. Союз биатлонистов России не исключен из Международного союза биатлонистов. А любой член должен оплачивать взнос.

Другой вопрос, что в сторону СБР наложены санкции, но это не отменяет обязательства, которые нужно осуществлять. Звучит странно, но с юридической точки зрения ничего необычного нет», – сказал Васильев.