Дмитрий Васильев: «СБР не исключен из IBU, а любой член должен оплачивать взнос. С юридической точки зрения – ничего необычного»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) просит Союз биатлонистов России (СБР) выплатить ежегодный взнос в размере 150 евро.
В IBU отметили, что взнос должен быть оплачен независимо от того, будут ли российские спортсмены участвовать в соревнованиях IBU в этом сезоне.
«Не вижу здесь ничего предосудительного. Союз биатлонистов России не исключен из Международного союза биатлонистов. А любой член должен оплачивать взнос.
Другой вопрос, что в сторону СБР наложены санкции, но это не отменяет обязательства, которые нужно осуществлять. Звучит странно, но с юридической точки зрения ничего необычного нет», – сказал Васильев.
Комментарии