Хованцев о просьбе IBU к СБР выплатить ежегодный взнос: «Это неправильно. За что мы платить-то должны? Несправедливо»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) просит Союз биатлонистов России ( ) выплатить ежегодный взнос в размере 150 евро.

«Это неправильно. По отношению к нам никаких расходов не несет. А за что платить-то мы должны? Это несправедливо.

Если говорить о перспективе, то тут вопрос, какую квоту мы получим? Если та, которая была до отстранения, то, возможно, придется платить. Но если квота будет нулевая, за что платить?

Тут надо вести диалог с . Просто, вы понимаете, если после возвращения нам придется выступать с нуля... Это как вновь вступившие страны, один человек может стартовать.

Цирк какой-то. Решение на конгрессе, как я понимаю, пока не принималось, а это очень серьезный вопрос. И это касается не только биатлона, но и многих других видов спорта», – сказал Хованцев.

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