Дмитрий Васильев: «Хотелось бы, чтобы СБР начал сам добывать деньги, без помощи Минспорта. Постоянно привлекать деньги из бюджета невозможно»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о финансировании Союза биатлонистов России (СБР).

– Бюджет СБР растет, но многие регионы до сих пор не получают финансовой поддержки. В чем проблема?

– Здесь речь идет скорее о привлечении денег. Сейчас главный источник финансирования – министерство спорта. За счет их средств тренируются команды, проводятся соревнования, этапы.

СБР практически не прикладывает к этому руки, а хотелось бы, чтобы он начал сам добывать деньги, без помощи Минспорта, потому что из бюджета страны постоянно привлекать деньги невозможно. На новые инновационные разработки, патроны, оружия, смазки должны идти те деньги, которые должен научиться добывать СБР.

Этим всем раньше занимался Нуждов, хоть это и не было в его должностных обязанностях. Он по своей инициативе помогал регионам деньгами, а СБР не имел к этому никакого отношения. Теперь должны показать себя нынешние руководители, потому что эту работу нужно продолжать, – сказал Васильев.

Алексей Нуждов: «Такого большого бюджета в СБР, как в этом году, не было никогда. Больше 300 млн – несколько лет назад и 200 считались космосом»