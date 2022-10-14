Дмитрий Васильев: «Команда Майгурова не способна развивать спорт»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Алексей Нуждов Спорт-Экспресс Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итоги выборов главы Союза биатлонистов России, победу на которых одержал Виктор Майгуров

«Так решили делегаты. С моей точки зрения, это печальное событие. Команда Майгурова не способна развивать спорт.

Да, будет происходить что-то вялотекущее, но в период отстранения сборной России от международной деятельности дается шанс создать что-то новое, прорывное, а эта команда не способна на эти вещи.

Не доволен результатами сегодняшних выборов, я не скрывал, что голосовал за Нуждова. Алексей Викторович — человек бизнеса, он четко понимает, как все устроено.

Второй момент: он уже восемь лет руководит федерацией биатлона Московской области, знает не понаслышке о сложностях и трудностях региональных отделений. Эти факторы могли бы помочь развитию биатлона у нас в стране», — сказал Васильев.

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