Дмитрий Васильев: «Команда Майгурова не способна развивать спорт»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал итоги выборов главы биатлонистов России, победу на которых одержал .

«Так решили делегаты. С моей точки зрения, это печальное событие. Команда Майгурова не способна развивать спорт.

Да, будет происходить что-то вялотекущее, но в период отстранения сборной России от международной деятельности дается шанс создать что-то новое, прорывное, а эта команда не способна на эти вещи.

Не доволен результатами сегодняшних выборов, я не скрывал, что голосовал за Нуждова. Алексей Викторович — человек бизнеса, он четко понимает, как все устроено.

Второй момент: он уже восемь лет руководит федерацией биатлона Московской области, знает не понаслышке о сложностях и трудностях региональных отделений. Эти факторы могли бы помочь развитию биатлона у нас в стране», — сказал Васильев.