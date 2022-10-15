Анатолий Хованцев: «Биатлон – не дешевое удовольствие. Для того, чтобы был лучший контакт с «Газпромом», Нуждова стоило удержать»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о ситуации с финансированием в российском биатлоне.

«Чтобы помогать регионам, нужно привлечь сильных спонсоров. Была информация о том, что [со стороны государства] будет существенно сокращено финансирование спорта, поэтому доля финансирования ляжет на плечи федераций.

Кроме того, сейчас мы отлучены от международных стартов, валютных расходов от ЦСП на сборы и участия национальной команды в Кубке мира не будет.

Высвободившиеся средства можно использовать для развития регионов, которые нуждаются в материально-техническом обеспечении – оснащении спортивных сооружений, решении проблемы с патронами. Биатлон – не дешевое удовольствие.

Для того, чтобы был лучший контакт с «Газпромом» (в Союзе биатлонистов России сообщали, что «Газпром» в качестве спонсора предоставляет около 40 миллионов рублей – Sports.ru), Нуждова стоило удержать, хотя вряд ли это бы получилось в нынешней ситуации, он сам принял решение не оставаться в СБР», – сказал Хованцев.

14 октября Виктор Майгуров был переизбран президентом СБР. Его оппонент – Алексей Нуждов – ранее сообщал, что покинет организацию в случае поражения на выборах.

Переворот в биатлоне захлебнулся: Нуждов проиграл Майгурову. Кому это выгодно и что дальше?