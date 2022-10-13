Минспорт опроверг вмешательство в выборы главы СБР: «Заявления о давлении со стороны Минспорта ложные, дискредитируют деятельность министерства и его сотрудников»

Министерство спорта РФ опровергло информацию о вмешательстве в выборы президента Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее главы нескольких федераций по биатлону, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявили, что чиновники из региональных министерств склоняют к голосованию в пользу Виктора Майгурова. Выборы главы СБР пройдут 14 октября, на пост также претендует Алексей Нуждов.

«Минспорт России не вмешивается в деятельность общероссийских общественных организаций и не оказывает какое-либо влияние на выборы глав организаций.

Заявления об оказываемом давлении со стороны Минспорта России являются ложными, дискредитируют деятельность Министерства и его сотрудников. Подобные заявления используются в качестве инструмента влияния на проведение голосования на выборах президента СБР.

Минспорт России как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, взаимодействует с СБР и другими общероссийскими спортивными федерациями исключительно в рамках своей компетенции и поддерживает независимое голосование региональных федераций», – заявили в Минспорта.

«Чиновники путем угроз заставляют голосовать за Майгурова. Это разве спортивно?» Нугманов о давлении на региональные федерации