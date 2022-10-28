Алексей Нуждов: «Такого большого бюджета в СБР, как в этом году, не было никогда. Больше 300 млн – несколько лет назад и 200 считались космосом»

Бывший вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о бюджете организации.

– Вашу недавнюю предвыборную программу отмечали как нацеленную на помощь регионам. Откуда собирались брать средства? И что мешает нынешнему руководству СБР поддержать регионы таким же образом?

– В программе было все расписано, это открытые данные. За восемь лет работы в СБР научился понимать и сравнивать: такого большого бюджета, как в этом году, не было никогда. Многое сошлось, включая появление стратегического спонсора.

Весной, помню, исходили в планах из трех вариантов бюджета СБР – 100, 150 и 200 миллионов рублей. Спонсор полностью закрыл среднюю из этих сумм, а ведь сохранилась и поддержка «Газпрома», и отчисления от Единого регулятора азартных игр. В итоге бюджет получился больше 300 миллионов, что превышает самые смелые ожидания. Несколько лет назад и двести-то считались космосом.

Исходя из этого, я внес в предвыборную программу намерение платить каждому региону по миллиону в год. При том, что биатлонных федераций у нас 55. Сам прошел через сложные времена в Московской области, знаю: применение этим деньгам точно нашлось бы. В регионах каждая копейка дорога, там спонсоры – исключение, а не правило, все держится на энтузиастах.

– Большой бюджет СБР, о котором вы говорили, никуда не делся после вашего ухода? Регионы получат свой миллион?

– На словах – да, на деле – посмотрим. С этим возможны проблемы. Договаривались с Виктором Майгуровым (главой СБР – Sports.ru): кто бы ни победил, предложенная мной финансовая модель, то есть помощь федерациям в заявленном размере, останется в силе.

Честь ему и хвала, сохранил это в своей программе. Дело за малым – выполнить. Если удастся, буду считать, что внес вклад в развитие биатлона, невзирая на результат выборов, – рассказал Нуждов.

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