СБР: «Временное приостановление государственной аккредитации не лишает региональные федерации права голосовать на выборах»

В Союзе биатлонистов России (СБР) объяснили, что региональные федерации, чья государственная аккредитация приостановлена, имеют право голосовать на выборной конференции СБР.

Выборы главы СБР пройдут в Москве 14 октября. Кандидаты – действующий глава организации и президент Федерации биатлона Московской области .

12 октября стало известно о приостановке действия государственной аккредитации федерации биатлона Забайкальского края. Ранее председатель этой федерации Геннадий Ковалев сообщал, что организацию призывали голосовать на выборах за Майгурова.

«Временное приостановление государственной аккредитации не лишает наши региональные федерации биатлона права голосовать на выборной конференции. Это право им гарантирует устав СБР.

На предыдущей июньской конференции голосовали 5 или 6 федераций, на тот момент не имевших аккредитации», – заявил руководитель пресс‑службы СБР Сергей Аверьянов.

«Я не договаривался, что буду скрывать преступления». Скандал с деньгами в биатлоне – перед выборами президента

Федерация биатлона Забайкалья лишилась аккредитации. Ранее там сообщали о призывах голосовать за Майгурова на выборах главы СБР