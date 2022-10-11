Глава Федерации биатлона Забайкалья: «У меня было указание голосовать за Майгурова, а во многих регионах угрозы вплоть до увольнения»

Председатель Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев рассказал о призывах голосовать за действующего главу Союза биатлониста России (СБР) Виктора Майгурова.

14 октября в Москве пройдут выборы президента СБР – на пост претендуют сам Майгуров и Алексей Нуждов. Первый круг голосования уже проходил в июне, но тогда ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

«Давление абсолютно точно было. У меня было три смски от нашего регионального министра спорта, я их публиковал даже на региональной планерке – там четко было указано голосовать за Майгурова.

Многие регионы, когда мы были на конференции 23 июня, показывали мне подобные смски. У меня‑то просто было указание голосовать за Майгурова, а у них были угрозы вплоть до увольнения.

Перед предстоящими выборами тоже началось давление. У меня самое прямое давление было. Я проводил собрание у нас в регионе. На собрание нашей федерации прибыл местный министр спорта со своими помощниками. Он попытался вмешаться в ход нашего собрания, но он был без права голоса.

Когда выдвинули мою кандидатуру (представлять регион на конференции СБР), министр спорта сказал: хочу, чтобы меня избрали делегатом. Ему объяснили, что он не член региональной федерации и не имеет на это право. Он ответил, что будет писать приказ о лишении нашей федерации биатлона аккредитации, чтобы меня, Ковалева, убрали с поста главы федерации.

Но оснований для того, чтобы лишать нас аккредитации, не было. Мы ежегодно отчитываемся о нашей работе, я ничего не нарушаю. Выборы должны быть честными. Я единственный из всех делегатов, кто присутствовал на всех конференциях СБР, начиная с первой. Может, еще Вадим Иванович Мелихов. Никогда в жизни такого давления не было.

Началось это с 2020 года, когда вынудили уйти Владимира Драчева. Сейчас министры спорта оказывают давление, а тогда губернаторы напрямую вмешивались в выборы, чтобы голосовали за Майгурова. Тогда у меня был подобный разговор с нашим губернатором», – рассказал Ковалев.

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