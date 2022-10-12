Хованцев о скандале перед выборами в СБР: «Идет борьба за президентство. Читаю и за голову хватаюсь»

Тренер Анатолий Хованцев высказался о скандале вокруг выборов главы биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября.

Ранее главы нескольких биатлонных федераций, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявили о давлении на регионы с призывом голосовать за действующего президента СБР Виктора Майгурова.

– Идет борьба за президентство. Мне тоже интересно, читаю и за голову хватаюсь. Я сейчас нахожусь в стороне от всех событий, которые происходят в федерации.

– Как бы вы оценили работу Майгурова на посту президента СБР?

– Это надо быть участником процесса, я сейчас не участвую в этом. Оценки должны выставлять местные федерации. Да, на Олимпиаде отбились, а об остальном мне сложно говорить, – сказал Хованцев.

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