Нугманов о первых выборах главы СБР: «Один делегат говорил мне: раз мы голосуем открыто, я не могу голосовать за Нуждова, потому что у меня будут неприятности дома»

Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов высказался о ситуации с выборами главы Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее Нугманов заявил, что на региональные федерации оказывается давление, чтобы их представители на выборах голосовали за действующего главу СБР Виктора Майгурова.

«Я думаю, здесь идет поддержка от Минспорта России, это распространяется по всем регионам. Олегу Матыцину, конечно, надо разобраться с этой ситуацией.

Делегат, который сидел рядом со мной (на первых выборах)… сказал, чтобы я его фамилию не называл. Он говорил: раз мы голосуем открыто, то я не могу голосовать за Нуждова, потому что у меня будут неприятности дома. И таких было очень много, потому что это носило и носит массовый характер.

А уже перед 14 октября ситуация особо обострилась», – сказал Нугманов в эфире «Матч ТВ».

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