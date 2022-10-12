Губерниев о скандале перед выборами в СБР: «Люди на местах подставляют Минспорт. Они уже потеряли берега в своей безнаказанности»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о скандале вокруг выборов главы Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября.

Ранее главы нескольких биатлонных федераций, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявили о давлении на регионы с призывом голосовать за действующего президента СБР Виктора Майгурова.

«Насколько я знаю, Министерство спорта обеспокоено ситуацией и держит руку на пульсе. Региональные федерации должны сами разобраться.

Люди на местах подставляют Минспорт, вмешиваясь в выборы главы общественной организации. Люди уже потеряли берега в своей безнаказанности и безрассудности.

Пусть биатлонисты сами разберутся, пусть в споре Майгурова и Нуждова победит сильнейший», – сказал Губерниев.

«Я не договаривался, что буду скрывать преступления». Скандал с деньгами в биатлоне – перед выборами президента