Губерниев о скандале перед выборами в СБР: «Люди на местах подставляют Минспорт. Они уже потеряли берега в своей безнаказанности»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Министерство спорта России Алексей Нуждов Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о скандале вокруг выборов главы Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября.

Ранее главы нескольких биатлонных федераций, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявили о давлении на регионы с призывом голосовать за действующего президента СБР Виктора Майгурова.

«Насколько я знаю, Министерство спорта обеспокоено ситуацией и держит руку на пульсе. Региональные федерации должны сами разобраться.

Люди на местах подставляют Минспорт, вмешиваясь в выборы главы общественной организации. Люди уже потеряли берега в своей безнаказанности и безрассудности.

Пусть биатлонисты сами разберутся, пусть в споре Майгурова и Нуждова победит сильнейший», – сказал Губерниев.

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