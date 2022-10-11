Васильев о выборах главы СБР: «На некоторые региональные федерации идет давление. Это ни для кого уже не секрет»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил ситуацию вокруг выборов президента Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября.

Ранее главы нескольких биатлонных федераций, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявили о давлении на регионы с призывом голосовать за действующего главу СБР Виктора Майгурова. Васильев возглавляет Федерацию биатлона Санкт-Петербурга.

«На некоторые региональные федерации идет давление. Это ни для кого уже не секрет. Все действительно так. И это повод для разбирательства, на каком основании органы государственной власти вмешиваются в дела общественных организаций?

Слышал ли я, что именно этим регионам навязывали, за кого голосовать? Конечно. Про другие тоже слышал, но так как пока нет определенных доказательств, ничего озвучивать по понятным причинам не могу. Но, вне всякого сомнения, это имеет системный характер.

Сложно сказать, кто инициатор. Думаю, вся команда Майгурова, она и инициировала все эти вещи. У меня конкретных доказательств нет, но несложно догадаться.

Что касается нас, Санкт‑Петербург же свободолюбивый город, мы всегда выступали с независимой и взвешенной позицией. Мы знаем, что хорошо для биатлона, а что плохо. Так что у нас такого даже невозможно представить», – сказал Васильев.

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