Васильев о выборах главы СБР: «Важно, чтобы было тайное голосование. Чтобы люди могли искренне высказать свое мнение и не боялись репрессий»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Алексей Нуждов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) должно быть тайное голосование.

На должность главы СБР претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. На конференции в июне голосование было открытым – ни один из кандидатов не набрал нужного числа голосов. Второй этап выборов пройдет в августе.

«Как у многих участников всего, что происходит в российском биатлоне, у меня двойственное состояние – здорово, что у нас демократия, но хотелось бы полной демократии. Прямого тайного голосования. Чтобы люди могли искренне высказать свое мнение, а не были зависимы, чтобы они не боялись репрессий в дальнейшем.

Такие выборы были бы объективными. Многие делегаты так или иначе зависят от руководства регионов. Многим с регионов было прямое указание голосовать за конкретного кандидата. Это никуда не годится. Мы же выбираем руководителей по делам. Как в Священном писании написано – суди человека по делам, а не по словам. Важно, чтобы было тайное голосование. Только так можно рассчитывать на объективное мнение всех делегатов.

Надо сосредоточиться на том, что делает кандидат. Я привык сам апеллировать делами. Можно лозунги с трибуны высказывать но ими ты не накормишь людей. Если не подкрепить слова бюджетом и делами, то любые лозунги останутся лозунгами.

Нужно пытаться воплотить в жизнь даже самые смелые предположения. Призовые деньги не нужны такие большие, но значительную часть этих средств нужно направить на допинг-контроль.

Спортсмены в погоне за деньгами позволяют себе лишнего. Чтобы избежать допинг-скандала и негативной рекламы для нашего биатлона. РУСАДА должно присутствовать на всех соревнованиях. Но нужно это финансировать», – рассказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

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