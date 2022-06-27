Васильев о выборах главы СБР: «Важно, чтобы было тайное голосование. Чтобы люди могли искренне высказать свое мнение и не боялись репрессий»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что на выборах президента Союза биатлонистов России ( ) должно быть тайное голосование.

На должность главы СБР претендуют и . На конференции в июне голосование было открытым – ни один из кандидатов не набрал нужного числа голосов. Второй этап выборов пройдет в августе.

«Как у многих участников всего, что происходит в российском биатлоне, у меня двойственное состояние – здорово, что у нас демократия, но хотелось бы полной демократии. Прямого тайного голосования. Чтобы люди могли искренне высказать свое мнение, а не были зависимы, чтобы они не боялись репрессий в дальнейшем.

Такие выборы были бы объективными. Многие делегаты так или иначе зависят от руководства регионов. Многим с регионов было прямое указание голосовать за конкретного кандидата. Это никуда не годится. Мы же выбираем руководителей по делам. Как в Священном писании написано – суди человека по делам, а не по словам. Важно, чтобы было тайное голосование. Только так можно рассчитывать на объективное мнение всех делегатов.

Надо сосредоточиться на том, что делает кандидат. Я привык сам апеллировать делами. Можно лозунги с трибуны высказывать но ими ты не накормишь людей. Если не подкрепить слова бюджетом и делами, то любые лозунги останутся лозунгами.

Нужно пытаться воплотить в жизнь даже самые смелые предположения. Призовые деньги не нужны такие большие, но значительную часть этих средств нужно направить на допинг-контроль.

Спортсмены в погоне за деньгами позволяют себе лишнего. Чтобы избежать допинг-скандала и негативной рекламы для нашего биатлона. РУСАДА должно присутствовать на всех соревнованиях. Но нужно это финансировать», – рассказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?