Дмитрий Васильев: «Дружу с Майгуровым много лет, но категорически не согласен с его командой. Если нам нужен прорыв, то нужны смелые решения»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал, что ему не нравиться в кандидатуре на выборах президента Союза биатлонистов России ( ).

«К Майгурову я не имею никаких претензий, мы с ним друзья много лет. Но с выбранным им вектором развития я полностью несогласен. В первую очередь – с его командой. Начиная с его ближайшего аппарата и заканчивая Шашиловым.

Я уже тысячу раз об этом говорил. Категорически не согласен. Если нам нужен прорыв, то нужны смелые решения. Без них невозможно. С этой командой таких решений невозможно ожидать», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

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