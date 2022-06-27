Дмитрий Васильев: «Дружу с Майгуровым много лет, но категорически не согласен с его командой. Если нам нужен прорыв, то нужны смелые решения»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Михаил Шашилов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что ему не нравиться в кандидатуре Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«К Майгурову я не имею никаких претензий, мы с ним друзья много лет. Но с выбранным им вектором развития я полностью несогласен. В первую очередь – с его командой. Начиная с его ближайшего аппарата и заканчивая Шашиловым.

Я уже тысячу раз об этом говорил. Категорически не согласен. Если нам нужен прорыв, то нужны смелые решения. Без них невозможно. С этой командой таких решений невозможно ожидать», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

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