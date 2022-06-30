Васильев о выборах президента СБР: «По регионам разослали формуляр с рекомендацией поддержать действующего главу. Некрасиво»

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев раскритиковал нынешнее руководство Союза биатлонистов России.

– Сейчас мы имеем ситуацию, как в известной поговорке: «Короля играет свита». Именно свита определяет политику федерации по очень многим вопросам, да и вся руководящая система устроена таким образом, что какие-то здравые решения в ней просто растворяются.

По факту давно превратился в организацию, которая живет сама по себе, для себя и ради себя, в отрыве от регионов. Как раз это меня и не устраивает. На местах ведь копится куча вопросов и проблем. Нужно встречаться с губернаторами и спортивными руководителями, кого-то в чем-то убеждать, кому-то помогать.

– На чем основана ваша уверенность в том, что нынешнее руководство СБР такой работой не занимается?

– Возможно, в каких-то регионах она ведется, не могу категорично утверждать, что это не так. Но мы же встречаемся с коллегами, общаемся, делимся проблемами. В том же Красноярске были случаи, когда вопросы не решались годами.

Я не говорю, что это легко, но люди должны видеть, что руководящий орган отрасли постоянно этими вопросами занимается.

– С учетом того, что Майгуров возглавляет СБР чуть более двух лет, мне кажется не совсем справедливым требовать от него решения всех проблем сразу.

– Согласен. Но насколько знаю, решением многих финансовых вопросов занимался Алексей Нуждов.

– Но разве не логично воспринимать руководящее ядро федерации как команду, делающую общее дело? Мне, например, было странно наблюдать за тем, как между Майгуровым и вице-президентом Нуждовым стал публично разгораться предвыборный скандал.

– Не стал бы называть это скандалом. Несогласие в позициях – да.

К слову, я не был согласен с тем, что голосование должно быть открытым. Ни для кого ведь не секрет, что накануне выборов по регионам разослали формуляр с рекомендацией поддержать действующего главу ( – Sports.ru). На мой взгляд, это некрасиво. Такого не должно быть, – сказал Васильев.

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