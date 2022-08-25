Антон Бабиков: «Я совершенно не скромничал, когда говорил, что у меня нет таланта. Реальный талант – у Эдика Латыпова»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал, как он дважды с начала межсезонья подвернул ногу.

«Я действительно дважды подвернул ногу в тренировочном процессе. Последний раз это случилось, когда бежал тестовую гонку на 3 км. Пробежал за 8 минут 44 секунды, это хорошее время для биатлонистов. Уже после того как пересек финишную черту, подвернул ногу от перенапряжения, когда посмотрел на часы. Чуть раньше дал себе слабину.

Сейчас это уже особо не влияет на подготовку, это помогло мне уделить время своим более слабым сторонам. То, что я выбил ногу, помогло мне сосредоточиться на руках», – сказал Бабиков.

Ранее в интервью ютуб-каналу Союза биатлонистов России Бабиков заявил, что у него нет таланта в биатлоне.

«Я совершенно не скромничал, когда говорил, что у меня нет таланта. Если брать талант как трудолюбие, то да. А вот реальный талант у Эдика Латыпова, который пришел в биатлон в 16 лет и стал лучшим биатлонистом в России.

Вот это талант, а я занимаюсь с 10 лет и никогда не хватал звезд с неба. Я был плохим стрелком, не очень хорошим бегуном. Всё, чего я достиг, было благодаря трудолюбию», – добавил спортсмен.

Антон Бабиков: «У меня нет таланта в биатлоне. Есть любовь к этому виду спорта и определенная степень трудолюбия, которая позволила достичь каких-то результатов»