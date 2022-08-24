Антон Бабиков: «У меня нет таланта в биатлоне. Есть любовь к этому виду спорта и определенная степень трудолюбия, которая позволила достичь каких-то результатов»

Чемпион мира-2017 в эстафете заявил, что у него нет таланта в биатлоне, и назвал свою главную победу.

– Есть ли мотивация на сезон?

– Не стоит сужать это до уровня сезона. Если бы не было мотивации, мы бы не подворачивали голеностопы от перенагрузки. Мотивация работать есть, она появляется оттого, что ты видишь конкуренцию каждый день. К чему это приведет, увидим.

– Когда ты понял, что у тебя талант в биатлоне?

– У меня нет таланта в биатлоне, я это понял давно. У меня есть любовь к этому виду спорта и определенная степень трудолюбия, которая позволила мне достичь каких-то результатов. Но талант – для меня нечто иное.

– Какая у тебя главная победа в биатлоне?

– Наверное, в гонке преследования в Эстерсунде. Более громкая победа – это наша эстафета в 2017-м, но там я был частью команды. Назвать ее главной победой – это как будто я присвою ее себе, – сказал Бабиков.