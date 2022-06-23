Максимов об уходе Бабикова, Халили и Серохвостова из группы: «Если думают, что мы им дадим больше – пусть возвращаются»

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал о подготовке группы Юрия Каминского к новому сезону.
– Как изменилась работа по сравнению с предыдущим сезоном с учетом серьезного обновления?
– Ребята были привыкшие к нашим требованиям и нагрузкам. Часть из них побывала уже в таких условиях, часть – впервые. Привыкают постепенно.
– Нет опасения потерять Эдуарда Латыпова?
– Не уговариваем спортсменов остаться в нашей группе. Все-таки мы, тренеры, должны показывать уровень своим результатом. Тут уже выбор за самими биатлонистами.
– Обиды на ушедших нет?
– Нет. Они взрослые люди, это их выбор. Если считают, что могут достичь более высоких результатов в другом месте – хорошо. Если думают, что мы им дадим больше – пусть возвращаются.
– Каминский не унывает?
– Столько работы, некогда унывать, – сказал Максимов.
Ранее Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов покинули группу Каминского.