Максимов об уходе Бабикова, Халили и Серохвостова из группы: «Если думают, что мы им дадим больше – пусть возвращаются»

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о подготовке группы Юрия Каминского к новому сезону.

– Как изменилась работа по сравнению с предыдущим сезоном с учетом серьезного обновления?

– Ребята были привыкшие к нашим требованиям и нагрузкам. Часть из них побывала уже в таких условиях, часть – впервые. Привыкают постепенно.

– Нет опасения потерять ?

– Не уговариваем спортсменов остаться в нашей группе. Все-таки мы, тренеры, должны показывать уровень своим результатом. Тут уже выбор за самими биатлонистами.

– Обиды на ушедших нет?

– Нет. Они взрослые люди, это их выбор. Если считают, что могут достичь более высоких результатов в другом месте – хорошо. Если думают, что мы им дадим больше – пусть возвращаются.

– Каминский не унывает?

– Столько работы, некогда унывать, – сказал Максимов.

Ранее Антон Бабиков, и покинули группу Каминского.