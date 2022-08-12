Группы Каминского и Башкирова выступят на этапе Кубка Содружества в Сочи

Тренеры сборной России по биатлону Юрий Каминский и Сергей Башкиров рассказали, что спортсмены из их групп выступят на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Мы сейчас все на сборе в Сочи, поэтому планируем все выступать здесь», – сказал Башкиров.

«Все живые будут участвовать», – заявил Каминский.

Башкиров также рассказал о ходе ремонтных работ на стадионе в Сочи.

«Трасса готова: организаторы заканчивают последние работы, касающиеся трассы и стадиона. Они делают все необходимое, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне», – отметил тренер.

В состав группы Башкирова входят , , , , Василий Томшин, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Иван Колотов и Алексей Вагин.

В группе Каминского – , Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов и Михаил Первушин.

Этап Кубка Содружества в Сочи пройдет с 25 по 28 августа.

Расписание первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи