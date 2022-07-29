Новогодняя гонка Кубка Содружества пройдет в Рязани («Арена Урала»)

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Новогодняя гонка Кубка Содружества по биатлону с участием российских и белорусских спортсменов пройдет в Рязани. 

Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Урала». 

Соревнования запланированы на 22-25 декабря. 

Кубок Содружества – отдельный турнир вне Кубка России, где будут участвовать биатлонисты из России и Беларуси. В его рамках планируется пять этапов (два летом и три зимой) с призовым фондом и возможностью стартовать для любой сборной.

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси

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