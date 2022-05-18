Владимир Королькевич: «По информации, которая сейчас ходит в Европе, российские спортсмены будут отстранены минимум на два года»

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Бывший тренер сборных России и Беларуси по биатлону Владимир Королькевич заявил, что российские спортсмены будут отстранены от международных стартов минимум два года.

Сегодня Союз биатлонистов России (СБР) и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве. Белорусские биатлонисты также отстранены от участия в международных соревнованиях.

«По той информации, которая сейчас ходит в Европе, российские спортсмены будут отстранены минимум на два года, поэтому нужно искать какой-то выход из положения. Решение провести совместный Кубок в этой ситуации правильное. Можно еще привлечь спортсменов из стран азиатского региона.

Конечно, этот турнир не сравнить с уровнем Кубка мира, поэтому интересно, как будут мотивированы спортсмены. Для того чтобы поднять эти старты на высокий уровень, нужно найти средства на достойные призовые. Что касается инфраструктуры, то с ней проблем быть не должно. В России достаточно хороших стадионов, в Беларуси есть Раубичи, где в декабре и январе погода позволяет проводить соревнования высокого уровня.

Хорошо, что федерации нашли общий язык и будут помогать друг другу. Но в целом без конкуренции с иностранными спортсменами россиянам и белорусам будет тяжело. Это однозначно шаг назад. Спортсменам будет тяжело настраиваться в психологическом плане, искать мотивацию. Но нужно пробовать что-то новое, помогать друг другу, поэтому федерации приняли единственное верное решение в условиях изоляции», – сказал Королькевич.

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