Виктор Майгуров: «Международный сезон для нас остается в приоритете. Если будет возможность – будем там выступать»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что возможное участие в международных стартах по-прежнему является для российских спортсменов приоритетным.

Сегодня СБР подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона (БФБ). В будущем сезоне планируется провести Кубок Содружества с участием российских и белорусских спортсменов.

«У нас есть план А и план Б. Конечно, международный сезон для нас остается в приоритете. Если будет возможность соревноваться в международном календаре, то мы будем там выступать.

На текущий момент Кубок Содружества – это план А. Если будут изменения в нашем статусе, то от лица руководителей мы будем выступать за международный календарь.

Нужно понимать, что подписанный документ включает в себя не только соревнования, но и другие моменты в рамках сотрудничества», – отметил Майгуров.

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, место проведения новогодней гонки пока неизвестно

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, место проведения новогодней гонки пока неизвестно